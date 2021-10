Yvelines. Six jeunes interpellés pour violation de domicile et dégradations à Flins-sur-Seine

Six jeunes âgés entre 17 et 20 ans ont été interpellés dans la soirée de vendredi 30 octobre alors qu'ils s'étaient introduits dans un pavillon, à Flins-sur-Seine (Yvelines).



La police a été prévenue un peu avant 22 heures via le 17 par un témoin ayant repéré plusieurs individus en train de pénétrer dans une maison inoccupée. Un équipage du commissariat des Mureaux, dépêché sur les lieux, a constaté en effet la présence de six jeunes gens à l'intérieur du domicile dont le portail et un volet étaient dégradés.



Interrogés, les intrus ont expliqué être entrés dans ce pavillon, abandonné depuis des années, pour y boire de la bière entre amis. Interpellés pour violation de domicile et dégradations de biens publics, Ils ont été laissés libres après contrôle de leur identité. Ils devront répondre à une convocation des policiers pour une audition ultérieure.