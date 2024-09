Yvelines. Six individus interpellés pour des dégradations à répétition sur le site du golf de Maisons-Laffitte

Après avoir privilégié la piste locale, l'enquête, menée par le groupe des atteintes aux biens de la circonscription de police de Sartrouville, a finalement permis d'identifier six individus, grâce à un travail minutieux comprenant l'analyse des images de vidéosurveillance, des prélèvements ADN et des données de téléphonie. Les suspects sont âgés de 17 à 19 ans et originaires de Bois-Colombes Hauts-de-Seine).



Les images vidéo ont révélé que les mis en cause, agissant en groupe, commettaient des dégradations pendant la nuit. Ils dérobaient et utilisaient des voiturettes sur les pelouses du golf, cassaient et volaient du matériel.