Yvelines. Ses agresseurs le frappent et tentent de l’étrangler à Versailles

Avant d’être transportée à l’hôpital par les sapeurs-pompiers, la victime avait déclaré aux policiers ignorer le motif de ces violences. Il précisait cependant connaître l’un des agresseurs.



Sur la base de ces éléments et du signalement fourni par le jeune homme, les agents de la Sûreté ferroviaire (Suge) ont pu retrouver et interpeller les agresseurs, peu avant 21 heures, soit quelques heures après les faits. Les mis en cause ont été conduits au commissariat de Versailles pour être placés en garde à vue.