Yvelines. Sept membres d'une même famille intoxiqués au monoxyde de carbone à Rambouillet

Au cours de la soirée, une jeune fille s'est trouvée mal et a perdu brièvement connaissance, relate une source policière. Les premières analyses sur place effectuées par les secours, ont révélé qu'il s'agissait d'une intoxication au monoxyde de carbone due probablement à la combustion du charbon lors de la cuisson.



Six personnes ont été transportées au centre hospitalier de Rambouillet pour des examens de contrôle. La jeune fille, plus sérieusement intoxiquée, a été évacuée vers l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine.