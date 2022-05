Yvelines. Roué de coups et détroussé par ses agresseurs dans le parc du Château à Epône

Un quinquagénaire a été victime d'une violente agression vendredi en fin d'après-midi, vers 17h30, dans le parc du Château à Epône (Yvelines). Deux inconnus s'en sont pris à lui et l'ont aspergé avec une bombe lacrymogène au poivre, avant de lui dérober tous ses effets personnels.



En état de choc, la victime, âgée de 57 ans, a été prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital.



Quant aux deux agresseurs, âgés de 16 et 20 ans, ils ont été interpellés pour vol avec violences en réunion par des fonctionnaires de la police municipale. Remis à la police nationale, ils ont été placés en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie.