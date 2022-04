Yvelines. Rodéo sauvage à Mantes-la-Jolie : les policiers pris à partie par une quarantaine de jeunes hostiles

Alerté par des témoins, un équipe de la brigade spécialisée de terrain (BST) est intervenu rue Pierre de Ronsard, peu avant 21 heures. Sur place, les policiers ont été rapidement pris à partie par une quarantaine de jeunes hostiles alors qu'ils contrôlaient l'un des auteurs du rodéo. Les assaillants ont tenté de s'opposer à cette interpellation, obligeant les forces de l'ordre à faire usage de grenades lacrymogènes et d'un lanceur de balles de défense (LBD) pour les disperser.



Le pilote interpellé, âgé de 22 ans, et la moto ont été embarqués direction le commissariat où le mis en cause a été placé en garde à vue pour rodéo, refus d'obtempérer, rébellion, outrage, incitation à l'émeute et menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique.