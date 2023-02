Yvelines. Rixe entre deux agents d'entretien à Rambouillet : l'un est blessé d'un coup de couteau

Deux agents d'entretien en sont venus aux mains à la suite d'un différend dont la nature est ignorée. Les faits se sont produits samedi 4 février, vers 9 heures, dans l'enceinte du centre commercial Bel Air, en bordure de la RN 10 à Rambouillet (Yvelines).



L'un des protagonistes, âgé de 40 ans, a été blessé à l'arme blanche au niveau du front et des doigts. Souffrant de plaies légères, selon la police, il a été transporté à l'hôpital.



Le second, auteur du coup de couteau, a été interpellé pour violences volontaires avec arme et placé en garde à vue au commissariat de police de la ville. Il s'agit d'un homme de 54 ans.