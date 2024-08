Yvelines. Refus d'obtempérer, défaut de permis et positif aux stupéfiants : le chauffard en garde a vue

Un automobiliste ayant refusé d'obtempérer à un contrôle de police a été pris en chasse par les forces de l'ordre samedi dans les Yvelines.



Il était autour de 10h30, quand une patrouille du commissariat d'Élancourt a tenté vainement d'intercepter une voiture sur la N12, a hauteur de la sortie vers Dreux.



Refusant de s'arrêter au contrôle, une course-poursuite s'est engagée au cours de laquelle le fuyard a percuté le véhicule de police avant de perdre le contrôle de sa voiture.



L'automobiliste et son passager, âgés de 22 et 25 ans, ont été interpellés sans opposer de résistance.



Lors des vérifications, il est apparu que le jeune homme au volant n'avait pas le permis et était positif aux produits stupéfiants. Il a été placé en garde à vue.