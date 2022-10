Yvelines. Refus d'obtempérer à Achères : l'automobiliste avait dix jerricans de carburant dans le coffre

Pris en chasse par la voiture de police, le fuyard a finalement abandonné son véhicule dans le secteur de Carrières-sous-Poissy. Il a alors tenté de prendre la fuite en courant, mais il a été rattrapé et interpellé non sans difficulté (l'homme s'est rebellé) un peu plus loin.



Dix jerricans contenant du carburant ont été découverts dans le véhicule.



Les éléments recueillis ont permis aux policiers de supposer que l’essence avait été siphonnée dans les réservoirs des camions en stationnement. Des constatations devaient être effectuées un peu plus tard dans la journée. Le mis en cause, âgé de 31 ans, a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, rébellion et vol de carburant.