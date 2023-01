Yvelines. Recrudescence de vols de véhicules : cinq interpellations à Fourqueux

De passage rue des Néfliers, un équipage de police secours a remarqué une voiture dont le conducteur a fait rapidement demi-tour à la vue du véhicule de police. Il y avait à bord cinq personnes. En prenant la fuite, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule qui s'est immobilisé dans l'accident.



Lors des vérifications d'usage, les forces de l'ordre ont constaté la présence dans l’habitacle d'une prise OBD facilitant le vol des véhicules et ont découvert à proximité un véhicule Toyota RAV 4 avec le déflecteur brisé. Les occupants du véhicule ont été interpellés et placés en garde à vue au commissariat de Saint-Germain-en-Laye.



Le véhicule accidenté et celui dégradé ont été retirés par le garage de permanence.