Yvelines. Rave-party à Versailles et Achères : les organisateurs sont interpellés et le matériel confisqué

A la demande de l'officier de police judiciaire de permanence, l'intégralité du matériel - sono, enceintes... - a été saisi et emmené au commissariat de Versailles pour les besoins de la l'enquête. L'organisateur de la rave party, un Parisien de 36 ans, devait être auditionné dans la foulée.



Un peu plus tard, vers 9 heures, plusieurs appels parvenaient au standard de police secours pour signaler une rave party en cours en forêt de Saint-Germain-en-Laye, à proximité de la gare de triage d'Achères. L'identité d'une quinzaine de personnes qui quittaient les lieux ont été contrôlés et les organisateurs de la rave, deux hommes de 30 et 24 ans ont été interpellés pour être entendus.