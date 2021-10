Yvelines. Quatre jeunes de 11 à 18 ans interpellés pour violation de domicile à Aubergenville

Quatre jeunes âgés entre 11 et 18 ans ont été interpellés par la police ce week-end à Aubergenville (Yvelines) et placés en garde à vue pour violation de domicile.



Les suspects ont été surpris vers 7h30 du matin après le déclenchement de l’alarme intrusion dans un pavillon inhabité appartenant à EDF-IDF et situé avenue Charles-de-Gaulle, dans le quartier d’Élisabethville.



Les mis en cause âgés de 11, 14, 16 et 18 ans ont été conduits au commissariat des Mureaux pour être entendus.