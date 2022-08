Yvelines. Quatre jeunes cambrioleurs arrêtés cette nuit à Poissy avec leur butin

Un plan de recherche a été mis en place par police secours et la brigade anticriminalité qui a permis, moins d’un heure après, de retrouver les auteurs. Les quatre suspects se trouvaient au niveau de la gare SNCF quand ils ont été interpellés. L’un d’eux était en possession de l’ordinateur volé.



Tous quatre, âgés entre 14 et 17 ans, ont été placés en garde à vue pour vol en réunion et par escalade.