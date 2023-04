Yvelines. Quatre interpellations après une rixe qui a fait un blessé à Versailles

Trois jeunes versaillais ont été placés en garde à vue dans la soirée de samedi 29 avril, à Versailles (Yvelines).



Vers 22h30, plusieurs appels ont été reçus au standard de police secours signalant une rixe impliquant une vingtaine de personnes, rue des Chantiers.



Plusieurs équipages se sont rendus sur les lieux et ont intercepté un véhicule qui s'apprêtait à prendre la fuite avec quatre individus à bord. Ces derniers, âgés entre 19 et 21 ans, ont été interpellés pour violences volontaires en réunion et port prohibé d’arme à feu.



Un des passagers était en effet en possession d’une arme de poing chargée de munitions de 9 mm à blanc. Un autre présentait une plaie saignante à l’arrière du crâne. Tous les quatre ont été finalement conduits au commissariat de Versailles pour être auditionnés sur le motif de la bagarre.