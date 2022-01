Yvelines. Quatre cambrioleurs piégés par le déclenchement de l’alarme à Maurepas

Rapidement arrivés sur les lieux, les policiers ont interpellé quatre suspects, trois âgés de 20 ans et un de 16 ans, originaires de Maurepas, Élancourt et Saint-Hilarion.



Lors des vérifications d’usage, ils ont été trouvés en possession d’un couteau, d’une bombe de gaz lacrymogène et d’une cagoule. Ils ont été placés en garde à vue pour tentative de vol par effraction en réunion.