Yvelines. Projectiles contre les policiers et caméra dégradée à Mantes-la-Ville : 2 interpellations

Un véhicule de la brigade anticriminalité en patrouille route de Houdan à Mantes-la-Ville a été visé cette nuit de dimanche vers 2h50 par des tirs de paintball et des jets de projectiles. La vitre arrière du véhicule a été endommagée.



Les auteurs ont été dispersés par les forces de l’ordre au moyen de trois tirs de lanceurs de balles de défense (LBD).



Des dégradations ont par ailleurs été constatées sur une caméra de vidéo-protection de la ville.



Deux suspects, âgés de 20 et 24 ans et originaires de Mantes-la-Ville, ont été interpellés et placés en garde à vue.