Yvelines. Pris sur le fait par la police dans le pavillon qu’ils cambriolaient à Coignières

Trois individus ont été interpellés par la police dans le pavillon qu’ils étaient en train de cambrioler, à Coignières (Yvelines).



Leur présence a été signalée par un témoin dans la soirée d’hier (dimanche) vers 19 heures, avenue de la Gare.



Plusieurs équipages de la brigade anticriminalité (BAC) ont débarqué discrètement et ont la main sur les intrus qui s’étaient introduits dans la propriété en escaladant la clôture et en fracturant la porte du garage.



Pris sur le fait, ils étaient en train de remplir des sacs avec des produits cosmétiques, quand les policiers ont fait irruption et les ont épinglés. Les cambrioleurs, âgés de 29 et 32 ans, tous sans domicile fixe, ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion.