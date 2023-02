Yvelines. Prévention des cambriolages à Houilles : la police face aux habitants

Une réunion publique sur le thème de la prévention des cambriolages a été organisée, mercredi 8 février en début de soirée, à l’hôtel de ville de Houilles (Yvelines). La circonscription de sécurité publique de Sartrouville en était a l’initiative avec la mairie de Houilles.



​L’occasion pour la police nationale de rappeler les actions et les moyens mis en place pour lutter contre les vols par effraction.



Qui mieux que le chef du groupe d'enquête anti-cambriolages de la sûreté urbaine de Houilles, pouvait en parler et livrer des conseils utiles aux participants, assisté par un référent Sûreté de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP78) et l'adjoint du chef du service de voie publique de la circonscription de police de Sartrouville.



La police municipale était également représentée.