Yvelines. Opération anti-drogue dans un immeuble à Trappes : un suspect en garde à vue

Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu vendre des stupéfiants, allée des Yvelines, pour un chiffre d'affaires de 500 euros par jour.



Selon ses déclarations, il percevait de ses "donneurs d'ordre" entre 40 et 60 euros par jour et la quantité nécessaire à sa consommation de résine de cannabis. Il n'a en revanche fourni aucune autre information sur le ou les responsables du réseau.



Le lycéen a été remis en liberté après notification d'une convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants.



Les produits stupéfiants, les 230 euros et le téléphone ont été saisis.