Yvelines. Mis en fuite par sa victime, le cambrioleur est arrêté par la police à Saint-Germain-en-Laye

Le mis en cause venait également de forcer un cabanon d’un autre pavillon pour y dérober un vélo.



Le jeune homme (il a 20 ans) originaire de Saint-Germain-en-Laye a été interpellé pour tentative de vol par effraction et placé en garde à vue.



Les victimes de ses agissements sont un homme de 42 ans et une femme de 49 ans.