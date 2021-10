Yvelines. Mis en fuite par leur victime, deux cambrioleurs interpellés à Viroflay

Deux auteurs d’une tentative de vol par effraction ont été arrêtés par la police ce vendredi en fin de matinée à Viroflay (Yvelines). Ils avaient été mis en fuite quelques minutes plus tôt par un homme qui venait de les surprendre dans sa maison

après brisé une fenêtre, avenue du Général Leclerc.



Grâce au signalement fourni par la victime, les cambrioleurs, âgés de 16 et 18 ans ont été rapidement retrouvés et interpellés par la police qui les a placés en garde à vue.



Les investigations auraient permis de les impliquer dans un autre vol par effraction commis le matin même vers 8 heures, rue d’Hassloch.