Yvelines. Les voleurs de téléphone pris en chasse par leur victime à Versailles

Un homme de 42 ans et autre de 35 ans ont été placés en garde à vue au commissariat de Versailles (Yvelines) pour « vol en réunion ».



Hier, peu après 23 heures, deux inconnus se sont emparés du téléphone portable d’une cliente qui se trouvait dans un début de boissons de la rue de la Pourvoirie, près du marché Notre-Dame, à Versailles.



Leur forfait accompli, les voleurs ont pris la fuite à pied poursuivis chacun de leur côté par la victime et un serveur. Alertés entre temps, les policiers ont pu intervenir rapidement et interpeller les deux suspects.



Le téléphone dérobé a été retrouvé à proximité du débit de boissons. Il a été restitué à sa propriétaire.