Yvelines. Les voleurs de colis dans les boites aux lettres utilisaient des pass PTT achetés sur internet

Des faits similaires ont été constatés à Villepreux, où un témoin a signalé la présence de deux individus prenant la fuite en voiture. L’analyse des caméras de la ville a permis de confirmer leur présence et de relier ces individus aux vols survenus à Saint-Cyr-l’École.



Les enquêteurs ont identifié les suspects grâce aux fichiers de police. Une opération d’envergure, impliquant les équipes des compagnies départementales d'intervention (CDI) des Yvelines et de Seine-et-Marne et du groupe d'investigation cynophile (GIC) de Melun, a été mise en place pour procéder à leur interpellation le 21 janvier au petit matin. Les suspects, âgés de 39 et 42 ans, résidaient à Maurepas et Guyancourt, ce dernier ayant récemment déménagé depuis Lieusaint, en Seine-et-Marne



Lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert quatre pass PTT, plusieurs téléphones portables et la carte grise d’un véhicule volé lors d’un home-jacking à Plaisir en novembre 2024. Le véhicule a été retrouvé stationné près de l’un des domiciles.