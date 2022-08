Yvelines. Les cambrioleurs présumés d’une pharmacie arrêtés à Jouy-en-Josas

Des recherches ont été engagées dans le secteur. Un peu plus loin, deux hommes ont été repérés et contrôlés. L’un d’eux présentait une blessure saignante à une main, tandis que l’autre était trouvé porteur d’une cagoule et de gants.



Autant d’éléments troublants qui ont amenés les policiers à interpeller les suspects, âgés de 20 et 25 ans et domiciliés respectivement à Valentin et Créteil : ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion.