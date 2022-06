Yvelines. Les cambrioleurs d’une pizzeria à Achères sont âgés de 14 et 15 ans

L’un des trois mis en cause âgés de 14 et 15 ans a été trouvé en possession de tickets restaurants : il s’est avéré qu’ils avaient été volés dans la pizzeria.



Lors des constatations les enquêteurs ont découvert que la porte fenêtre de l’entrée était brisée et que l’établissement avait été entièrement fouillé.



Les trois ados ont été placés en garde à vue.