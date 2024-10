Yvelines. Cambriolage aux Clayes-sous-Bois : deux adolescents interpellés avec leur butin

Grâce à la description précise qu’il a pu fournir de l’auteur du cambrioleur, les policiers ont intensifié leurs recherches dans le secteur de l'avenue de la Forêt où a eu lieu le vol.



Vers 5 h 15, une patrouille de la brigade anti-criminalité (BAC) de Plaisir a finalement réussi à interpeller deux individus correspondant au signalement fourni par la victime, et en possession de l’ordinateur dérobé.



Les mis en cause, deux adolescents âgés de 17 ans et 16 ans, ont été placés en garde à vue pour vol par effraction.