Routes inondées dans les Yvelines : les transports scolaires suspendus demain jeudi

Les fortes précipitations annoncées par Météo-France se poursuivent sur le département des Yvelines. Le pic devrait être atteint vers 23 heure cette nuit de mercredi à jeudi.



Plusieurs zones, notamment dans le sud du département, font l'objet d'une surveillance accrue de la part des forces de sécurité et de secours. Des moyens (notamment des sapeurs-pompiers plongeurs) sont prépositionnés dans les secteurs de Rambouillet et de la vallée de Chevreuse, indique, ce soir, la préfecture des Yvelines.



Le préfet des Yvelines et le président du conseil départemental ont décidé de suspendre les transports scolaires demain jeudi.