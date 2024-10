Intempéries dans les Yvelines. Routes inondées, écoles fermées : un mois de pluie en une nuit !

Le secteur de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est particulièrement touché, les bus et le RER ne desservant plus la zone. Face à cette situation, le préfet des Yvelines, en accord avec le président du conseil départemental, a pris la décision de suspendre les transports scolaires sur l’ensemble du département pour la journée.



Dans les communes les plus touchées, des mesures supplémentaires ont été prises par les autorités locales. À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le maire a ordonné la fermeture des écoles pour la journée, afin de protéger les enfants et le personnel éducatif des risques liés aux inondations. Les habitants sont invités à suivre de près les consignes de sécurité émises localement et à limiter leurs déplacements.