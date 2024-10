Les Yvelines en vigilance orange pluie-inondation : précipitations record et fermetures de routes

Les prévisions annoncent jusqu’à 40 millimètres de pluie supplémentaires ce mercredi soir, avec un impact plus marqué sur le sud du département. Face à cette situation, les conditions de circulation routière se sont fortement dégradées. Plusieurs routes sont déjà fermées à la circulation dans les communes d’Emancé, Bullion, Sainte-Mesne, Bonnelles, Ablis, Chevreuse et Rambouillet. De nouvelles fermetures de routes sont à prévoir dans les prochaines heures, prévient la préfecture des Yvelines, en début de soirée.



Les autorités locales alertent également sur des phénomènes de ruissellement en cours, ainsi que sur la montée rapide des niveaux de certains cours d’eau, laissant craindre des inondations généralisées et des débordements des réseaux d’assainissement sur l’ensemble du territoire.