Yvelines. Le quinquagénaire armé d’un couteau menace de mort des passants à Rambouillet

L’agresseur a ensuite pris la fuite à pied puis s’est réfugié dans un bar après avoir dissimulé l’arme blanche. En possession du signalement du mis en cause, les policiers sont parvenus à interpeller ce dernier et à écarter le couteau sans incident, relate une source policière.



L’homme âgé de 57 ans et domicilié à Rambouillet, qui ne semblait pas jouir de toutes ses facultés mentales, a été placé en garde à vue pour menace es de mort avec arme.