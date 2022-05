Yvelines. Le pilote d’une moto de cross prend des risques pour échapper à la police

Alors qu’elle roule sur un trottoir, la motocross glisse : son pilote se retrouvant au sol s’enfuit en courant à pied. Il tente ensuite de se cacher dans le jardin d’une maison particulière et c’est là qu’il est retrouvé et interpellé sans opposer de résistance.



L’adolescent a été placé en garde à vue au commissariat des Mureaux pour « refus d’obtempérer et mise en danger de la vie d’autrui ».



La moto, dont on ignore à ce stade de l’enquête si elle a été volée, a été confisquée et placée en fourrière.