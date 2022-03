Yvelines. Le match de foot se termine en pugilat à Sartrouville, un joueur blessé, trois interpellés

Dimanche, un match de football s’est terminé en bagarre entre des spectateurs et joueurs à Sartrouville (Yvelines).



Les forces de l’ordre ont été appelées à intervenir vers 11h30, rue du Bas de La Plaine où une rixe a opposé une quarantaine de protagonistes lors d’une rencontre de foot opposant une équipe locale et une de Fontenay-le-Fleury. .



Un des joueurs de Fontenay-le-Fleury a été blessé au visage par trois individus, âgés de 27 et 29 ans qui ont été interpellés. La victime, âgée de 26 ans, a été transportée à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.