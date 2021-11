Yvelines. Le corps sans vie d’un homme de 23 ans repêché dans la Seine aux Mureaux

Ce vendredi matin, les secours sont intervenus après la découverte, vers six heures, de différents effets personnels sur le pont Rhin-et-Danube, qui relie les Mureaux et Meulan (Yvelines).



Sollicitée pour faire des recherches dans la Seine, la brigade fluviale a découvert un corps sans vie flottant à la surface du fleuve.



Les investigations effectuées dans le même temps par les policiers ont permis d’établir que la victime, un homme de 25 ans, sans domicile fixe, avait sauté du pont.



Le corps a été transporté pour autopsie a l’institut médico-légal de Garches (Hauts-de-Seine).



Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le commissariat des Mureaux. La piste du suicide est privilégiée.