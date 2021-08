Yvelines. Le braqueur frappe avec son arme un commerçant de Meulan : il est en garde à vue

Le témoignage de la victime a permis aux policiers d'identifier le braqueur, désigné pour être un habitué des lieux. C'est ainsi qu'un discret dispositif de surveillance a été mis en place devant le domicile de l’individu, tandis que les fonctionnaires du service de police technique se rendaient sur le lieu de l'agression pour effectuer des relevés de traces et indices.



À 22h10, le centre de supervision urbain, qui gère la vidéo-surveillance, a repéré le malfaiteur alors accompagné de deux autres individus, des adolescents de 15 et 17 ans. Le trio a été interpellé par un équipage de la brigade anti-criminailté. L’arme et l’argent n’ont pas retrouvés, lors de la perquisition aux domiciles des suspects.



Les investigations se poursuivaient ce matin.