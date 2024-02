Yvelines. La piste criminelle privilégiée après deux départs de feu dans un immeuble à Aubergenville

Par précaution, selon nos informations, les habitants des deux cages d’escalier impactées ont été évacués, le temps pour les sapeurs-pompiers d’éteindre le feu et de procéder à la ventilation des parties communes et appartements enfumés. Ils ont pu réintégrer l’immeuble à 7 heures et vers 10 heures pour les derniers.



Les agents d’Enedis et de GrDF sont intervenus pour mettre les lieux en sécurité.



Aucune victime n’est à déplorer.



Une enquête a été ouverte par les services de police afin d’établir l’origine des départs de feu.