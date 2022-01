Yvelines. L’odeur de cannabis les a trahis : trois hommes interpellés à Mantes-la-Jolie

Lors des vérifications, les fonctionnaires du commissariat de Mantes-la-Jolie ont constaté une forte odeur de résine de cannabis provenant de l’habitacle. La perquisition du véhicule par un officier de police judiciaire a permis alors de découvrir cinq savonnettes de résine de cannabis.



La drogue a été saisie, le conducteur et des deux passagers, originaires des Mureaux, Gargenville et Mantes-la-Jolie, ont été interpellés et placés en garde à vue pour détention de produits stupéfiants.