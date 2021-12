Yvelines. L’exhibitionniste se masturbait dans sa voiture à la vue du public à Maurepas

Un exhibitionniste a été interpellé dans la soirée d’hier, lundi, vers 19 heures par la police, à Maurepas (Yvelines).



C’est une femme de passage devant le centre commercial Auchan, avenue Johannes-Gutenberg, qui a remarqué un homme qui se masturbait à la vue du public dans son véhicule garé sur le parking de l’hypermarché.



Sans attendre, la témoin a signalé les faits au 17 (police secours). Un équipage de la brigade anticriminalité a été dépêchée et a interpellé l’auteur en pleine action.



Le mis en cause, âgé de 32 ans et domicilié à Montigny-le-Bretonneux a été placé en garde à vue pour exhibition sexuelle.