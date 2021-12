Yvelines. L’auteur d’une agression sexuelle interpellé après avoir été filmé par sa victime à Achères

La victime s’est débattue à ce moment-là, a crié tout en parvenant à saisir son téléphone portable pour photographier et filmer son agresseur. Ce dernier a alors pris la fuite sans insister.



Grâce au signalement fourni par la femme, les policiers ont pu l’interpeller rapidement et l’emmener au commissariat de police de Conflans-Sainte-Honorine où il a été placé en garde à vue. Il s’agit d’un homme âgé de 32 ans et domicilié a Paris XVIIIe.