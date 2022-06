Yvelines. L'auteur d'un cambriolage au Chesnay interpellé 6 mois plus tard ...à la prison de Fleury-Mérogis

En détention provisoire pour d'autres faits, le mis en cause, âgé de 30 ans et originaire de Paris 9ème, est extrait de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis puis placé en garde à vue pour vol par ruse aggravé. Entendu, il nie les faits prétextant que l'ADN est transportable et qu'il s'agit d'une coïncidence quant à la localisation de son téléphone.



Sur instruction d'un magistrat du parquet de Versailles, le cambrioleur présumé est déféré pour être jugé en comparution immédiate. Le 21 juin, il écope d'une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt. Il a réintégré sa cellule à la maison d'arrêt.



Son complice du moment n'a pas été identifié.