Yvelines. L’argent de ses vacances est confisqué par la police pour payer ses amendes

L’enquête de l’unité d’appui judiciaire a démontré que « le mis en cause ne s’acquittait pas des amendes et que celles-ci s’élevaient à plus de 7 000 euros », relate une source proche de l’affaire.



L’argent a donc été saisi par un huissier : une convention de partenariat existe entre le Parquet de Versailles, la DDFIP et les services de police qui « autorise les finances publiques à prélever des sommes en espèces en vue de recouvrement des amendes forfaitaires ».



Pour le reste, notamment la conduite sans permis et l’infraction, l’automobiliste devra répondre ultérieurement à une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.