Yvelines. L'agresseur d'un commerçant désarmé par un témoin à Mantes-la-Jolie

Le gérant du magasin est intervenu et une altercation a alors éclaté dans la rue. Un témoin des faits s'est interposé et a réussi à désarmer l'agresseur puis l'a maintenu au sol jusqu'à l'arrivée de la police. Ce dernier, âgé de 23 ans, a été placé en garde à vue pour violences avec armes. Le commerçant et le témoin, âgés de 30 et 23 ans, n'ont pas été blessés.