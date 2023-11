Yvelines. Interpellés après un refus d’obtempérer avec un camion faussement immatriculé

Deux hommes, dont un domicilié à Gaillon dans l’Eure, ont été interpellés pour refus d’obtempérer, usage de fausse plaque et recel de vol, cette nuit de dimanche à lundi dans les Yvelines.



Il était aux alentours de 2 heures quand les policiers de la brigade anticriminalite (BAC) ont repéré sur le CD113 dans le secteur d’Épône, un camion benne Renault Mascott qui leur a paru suspect. Les plaques d’immatriculation avant et arrière étaient différentes.



Les forces de l’ordre ont alors tenté de contrôler le véhicule et ses deux occupants. En vain. Le conducteur a refusé d’obtempérer et a pris la fuite en direction d’Aubergenville.