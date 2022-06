Yvelines. Interpellés après avoir vandalisé des voitures à Montigny-le-Bretonneux

Des auteurs de vandalisme ont été arrêtés par la police, dimanche 12 juin, vers 22 heures à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines). Un témoin des faits a contacté le 17 pour signaler la présence, Mail Thuyas, d’ une dizaine de jeunes munis de barres de fer qui s’en prenaient aux voitures en stationnement.



Les forces de l’ordre ont été dépêchées sur place et ont interpellé, en effet, deux adolescents de 15 et 17 ans (le premier demeure à Saint-Rémy-les-Chevreuses, le second à Bois d’Arcy), qui avaient brisé le pare-brise de quatre véhicule s. Ils ont été placés en garde à vue pour dégradations volontaires de biens privés.