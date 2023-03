Yvelines. Interpellés à Versailles Chantiers après un vol à l'arraché dans le train

Prévenu, via un appel au 17 du policier, un équipage de la brigade anti-criminalité s'est rendu à la gare de Versailles-Chantiers et a interpellé, grâce au signalement fourni par leur collègue, les auteurs, deux jeunes de 17 et 20 ans, sans domicile fixe. Les mis en cause ont a²lors tenté de dissimuler le téléphone volé dans un bac à fleurs au niveau de la gare routière. Ils ont été placés en garde à vue pour vol avec violence en réunion.



La victime a indiqué qu'elle déposerait plainte au commissariat de Rambouillet.