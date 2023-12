Yvelines. Interpellé pour détention de stupéfiants, il s’en prend aux policiers à coups de pied

Refusant de remettre le sachet dissimulé, le suspect s’est alors rebellé et a donné des coups de pieds aux fonctionnaires qui tentaient de procéder à son interpellation.



C’est finalement au moyen d’un pistolet électrique en mode contact que le jeune récalcitrant âgé de 17 ans a été maîtrisé. Il a été emmené au commissariat et placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants, violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion.