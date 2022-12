Yvelines. Interpellation musclée à Poissy, un policier blessé à une main

A leur arrivée sur les lieux, les forces de l’ordre ont procédé au contrôle d’un homme qui se trouvait à proximité. Ce dernier s’est rebellé au moment de son interpellation. Un des policiers a été blessé au niveau de la main droite et a dû être conduit à la clinique de la main à Aubergenville, où une entorse voire une fracture a été diagnostiquée.



L’homme interpellé, âgé de 22 ans et domicilié à Poissy a été placé en garde à vue pour rébellion, violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique et usage de produits stupéfiants