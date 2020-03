Yvelines. Ils agressent deux voyageurs dans le train pour leur voler leurs téléphones

Les agresseurs d’un couple ont été interpellés samedi en milieu d’après-midi à la gare de Versailles-Chantiers (Yvelines).



Les faits se sont produits dans le train. Quatre individus s’en sont pris physiquement à deux voyageurs pour leur dérober leurs téléphones portables.



Les auteurs âgés de 15, 16 et 20 ans, ont été interpellés à l’arrêt du train en gare de Versailles. L’un des téléphones volés a été découvert sur le sol, endommagé.



Les mis en cause, originaires de Sarcelles (Val d’Oise) et de Chartres (Eure-et-Loir) ont été conduits au commissariat central où ils ont été placés en garde à vue pour vol avec violences en réunion.



Les victimes âgées de 25 et 36 ans, domiciliés à Chartres et Chateaudun, n’ont pas été blessés.