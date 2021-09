Yvelines. Il voulait tuer des policiers avec une Kalachnikov : l’homme est neutralisé par le RAID

Un dispositif d’interpellation a été mis en place tôt vendredi matin, allée des Églantines où était localisé le jeune homme au domicile de ses parents. La direction départementale de la sécurité publique (DDSP) a sollicité le renfort des policiers du RAID, spécialement équipés et entraînés à ce type d’intervention.



Les 86 élèves de l’école maternelle située à proximité ont été confinés en attente de l’intervention. A 10h20, l’unité d’élite est passée à l’action et a neutralisé sans incident l’individu qui était alors dans sa chambre. Ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue pour « menaces de mort » sur personne dépositaire de l’autorité publique.