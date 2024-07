Yvelines. Il vole le sac à main d'une voyageuse assoupie, l'auteur arrêté à la gare de Mantes-la-Jolie

Les agents de la SUGE (Surveillance générale), alertés par les agents SNCF, ont interpellé le suspect. Lors de la fouille, ils ont découvert dans son sac à dos la carte bancaire et le téléphone de la victime, ainsi qu'un couteau.



Placé en garde à vue, le mis en cause a nié les faits malgré les témoignages et les preuves. Les vérifications d'usage ont révélé un lourd passé judiciaire, avec plus de 70 mentions au Traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), principalement pour des vols et vols aggravés, dont le premier remonte à 1989.



Déféré au tribunal judiciaire de Versailles en comparution immédiate, il a été condamné à 12 mois de prison ferme et incarcéré.