Yvelines : Il tente de se faire délivrer de la Méthadone avec une fausse ordonnance à Poissy

Un pharmacien des Yvelines a flairé l’arnaque. Samedi, vers 17 heures, un homme d’une cinquantaine d’années s’est présenté dans son officine, boulevard Robespierre à Poissy.



Le patient a remis alors une ordonnance lui prescrivant des médicaments, en l’espèce de la Méthadone*. Mais en examinant plus en détail l’ordonnance, le pharmacien s’est bien vite rendu compte que le document était faux et a prévenu la police.



A court d’arguments, le quinquagénaire a été interpellé par les policiers pour « usage de fausse ordonnance » et conduit au commissariat pour être auditionné.



* La méthadone est utilisée notamment comme substitut des opiacés chez les consommateurs d'héroïne